Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что любое государство и Украина в том числе не может эффективно управляться с помощью профанов и неучей без высшего образования

Резерв кадров.

Украинское общество находится в весьма любопытном положении, когда у руля стоят, мягко говоря, идиоты. А те, кто способен управлять государством люстрированы. Законом о люстрации резерв кадров обрубили кардинально.

Даже бизнесмен Тигипко подпадает под Закон о люстрации и не имеет право занимать руководящие посты в государстве. Это как человек, которому обрубили ноги и пытаются заставить его бегать на время. "Незаконная очистка". Европа поменяла взгляд на украинскую люстрацию © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

Те, кто за оказались за бортом годами продвигались во власти, набираясь опытом управления государством. Вдруг набежали "революционные матросы" и совершили переворот. А заодно и родили новую идею управлять государством с помощью профанов и неучей без высшего образования. Даже большевики понимали, что без профессионалов государства не построишь и привлекали к управлению царских специалистов.

Думаю, нас ждет два варианта. Шоу назначения нового премьера во время, которого все провалы свалят на Гончарука. Или другое шоу во время, которого попытаются кое-что поставить ему в заслугу. Сказать, что не все удалось, что задумал, какие-то реформы начал. Выразят надежду на преемственность с новым премьером.

Но в любом случае будет по схеме: Спасибо. Благодарим. Пошел на фиг! В любом случае, от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. А действительно весомые спецы по прежнему за бортом.