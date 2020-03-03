Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что безответственные заявления украинских политиков о желании применить против России атомную бомбу доказывают верность решения лишить Украину ядерного оружия

Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия.

Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами».

Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была.

Было очень мудро в начале 90-ых лишить Украину ядерного оружия. Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами». Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 2, 2020

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