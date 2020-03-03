Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия.
Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами».
Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была.
Было очень мудро в начале 90-ых лишить Украину ядерного оружия. Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами». Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 2, 2020