Было очень мудро в начале 90-х лишить Украину ядерного оружия.

Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами».

Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была.