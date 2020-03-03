Директор Центра политической информации Алексей Мухин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Госсекретарь США Майк Помпео открыто признается, что после 2024 года и ухода с поста президента РФ Владимира Путина появятся новые возможности для американского влияния на постсоветские страны

Что у трезвомыслящего американца на уме, у Помпео на языке.

Оказывается, госсек США связывает особые надежды с уходом Владимира Путина с поста главы государства в 2024 году. Это чуть ли не становится во главу угла стратегии США на евразийском пространстве.

В сфере особенного внимания Штатов в этой связи — Украина, Молдавия и Грузия, пострадавшие территориально, как считает госсек, из-за России. Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане © пресс-служба президента Украины

Во внимание, конечно, не берётся тот факт, что территориальные потери эти страны понесли в результате грубых, незаконных и необдуманных действий, в том числе и самих Штатов, пытавшихся установить свою систему контроля над ослабевшими политическими системами этих стран, действовавшими под влиянием извне.

Но нет — во всём виновата Россия и лично Путин.

Поневоле задумаешься над тем, чтобы Владимир Владимирович и не уходил с поста главы государства. Хотя бы потому, что этого так хотят наши «западные партнёры». Как говорится, «хорошие сапоги, надо брать».