Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что отставка главы Кабмина назрела уже очень давно, но по какой-то причине президент Зеленский не анализировал действия правительства

С вещами на выход!

История с премьером Украины очень интересная. Она у меня рождает массу вопросов. Отставка Гончарука: финальная стадия. Главные темы соцсетей 2 марта © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Кто рекомендовал Гончарука до должность главы Кабмина? Почему не анализировали ситуацию в стране каждый месяц? Почему после того совещания на котором он признался что он профан, вы ему дали ещё какой-то шанс? Какой шанс давать негодяю, который говорит о вас такие вещи? Самое главное, что он прав! Он профан, а вы туман!

С какой целью вы продлили чиновничью жизнь этому недоразумению? И каким было содержание вашего последнего разговора? Что случилось? Гиря до полу, или сверху позвонили…?