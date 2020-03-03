Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что, согласно последним социсследованиям, все меньше украинцев поддерживают предложенную командой Зеленского идею о продаже земли

Свежее социсследование КМИС показывает, что только 15% украинцев выступают «за» рынок земли, а 62% — «против». Какие ещё нужны аргументы? Народ против, а его «слуги» — за!!! Согласительный совет Рады: «Вставай, страна огромная!..» и неизбежный рынок земли © Facebook, Верховна Рада України

При этом с ноября 2019 — по февраль 2020 гг. доля сторонников продажи земли только снижалась: 22% в ноябре, 19% — в декабре, 15% — в феврале.

«Идея фикс» команды президента Владимира Зеленского о продаже земли может обернуться катастрофой для Украины.

В той экономической ситуации, в которой находится страна, проведение реформы по продаже сельскохозяйственной земли несет в себе множество рисков.