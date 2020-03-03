Политолог Елена Дьяченко на своей странице в соцсети Facebook указывает, что Конституционному суду после решения ЕСПЧ будет куда проще принять соответствующее решение по скандальному закону о люстрации

КСУ с 2015 года бился над сложнейшим вопросом конституционности закона о люстрации. Отменят ли очистку? Конституционный суд Украины рассмотрит законность незаконной люстрации © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

По несложному критерию ответ для всех очевиден: презумпции невиновности и принципу персональной ответственности за нарушение закона он не соответствует. Так совпало, что власти Порошенко было невыгодно принятие негативного решения по своей дерзкой реформе люстрации. Но позориться и в угоду Порошенко признавать люстрацию конституционный КСУ не хотел.

Не знаю, чего ему это стоило, и было ли давление. Но пять лет КСУ тянул и решения не принимал. Завтра он может принять решение (а может и продолжить биться над этим сложнейшим вопросом).

Так совпало, что послезавтра в состав Кабмина могут ввести кого-то, кто подпадает под люстрацию. Но если завтра КСУ признает ее неконституционной, то уже не подпадает. Конституция по ситуации