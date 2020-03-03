Украинский политолог Алексей Якубин на своей странице в соцсети Facebook предположил, кто может реально претендовать на пост премьер-министра в случае ухода Гончарука

А давайте подумаем. На фоне данных по экономике, и промышленному развитию, наполняемости бюджета, и что немаловажно, вопросов с рейтингами доверия к ключевым политическим игрокам, где президент все равно сохраняет свое лидерство. Ведь 50 % доверия в наших условиях и низкий антирейтинг — это фактор.

Но при этом низкие рейтинги доверия к действующему премьеру. Около 6 % и антирейтинг. Отвечающего за экономику. А правительство должно быть машиной по созданию доверия граждан. Без этого сложно поводить любую политику. Вот на этом фоне неделю и обсуждаем возможные кадровые перетасовки в Кабмине. Кадровые ротации. Тем более президент говорит, что будет менять людей на должностях. Если не справляются.

Тут и начали обсуждать Тигипко, и Хорошковского, и Витренко, и Шмыгаля.

Но есть одно но — которое многое меняет — если говорить о Тигипко и Хорошковском — были, плавали. Знаем. Только закон о люстрации пока в действии. Даже после решений ЕСПЧ. Так что с этим нужно что-то делать. Витренко — да, кто же его не знает, после деятельности в Нефтегазе. И тарифов и зарплат там. Доверие к нему — соответствующе, уже на старте. Отставка Гончарука: финальная стадия. Главные темы соцсетей 2 марта © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк

Остаётся Шмыгаль. Из Львова. Был руководителем Ивано-Франковской области. То есть как бы региональный баланс сохраняется. Нет особого политического прошлого и явных политических устремлений в будущем. Может быть воспринять ключевыми игроками, как консенсусный вариант. Так это выглядит на данный момент.

По закону, в случае отставка премьера, члены его кабинета переходят в статус и.о., а «старшим по званию» временно становится вице-премьер. В данном случае — тот же Шмыгаль. Смотрим как будет.