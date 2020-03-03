Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что отчаянная борьба Зеленского за свой рейтинг связана не с намерением проводить сложные реформы, а боязнью позорного ухода в случае народных волнений

Зачем Зеленскому рейтинг?

Если отбросить детали, то легко видно, что вся деятельность Зеленского так или иначе направлена на поддержание своего рейтинга. Причем поддержание его тактическими, а не стратегическими методами. То есть главный акцент сделан на оригинальные PR- —ходы, а не на реальные реформы.

Но зачем Зеленскому высокий рейтинг?

Ведь высокий рейтинг необходим, если президент собирается проводить сложные реформы, которые затрагивают интересы олигархических кланов. В этом случае Президент может и должен опираться на поддержку общества. По сути, другого пути нет! По-другому невозможно ликвидировать олигархические монополии, а также вытекающие из этого их решающее влияние на политические процессы в стране.

Но Зеленский совершенно не собирается проводить никаких реформ! Уже ясно, что для этого у него нет ни идей, ни воли, ни команды, ни желания, ни смелости. И уж тем более он не собирается ликвидировать монополии Ахметова, Коломойского, Боголюбова и других. Он не собирается выбивать экономическую основу из —под политического влияния наших кланов. Землянский: смена премьера не изменит политический и экономический курс Украины © Facebook/Валентин Землянский

Напротив, вместо реформ, направленных на отстранение олигархов от политических процессов, Зеленский перешел к балансировки интересов олигархов, стараясь угодить всем. И новый состав правительства будет сформирован именно по этому принципу. Всем сестрам по серьгам: и Ахметову, и Коломойскому, и Авакову, и Пинчуку с Кучмой.

Такой принцип будет означать консервирование нынешнего состояния без всяких надежд на экономический рост. Его не будет и каденция Зеленского будет просто бездарно потерянными годами.

Но, если Президент не собирается проводить реформы, то почему он так ревниво следит за своим рейтингом? Почему так переживает? Зачем он ему? Ведь, как показал опыт Ющенко, с низким рейтингом можно спокойно сидеть всю каденцию и ничто не будет угрожать твоим полномочиям. Низкий рейтинг — это далеко не приговор, тем более, если ты заявил, что пришел на один срок.

У низкого рейтинга есть один недостаток. Если в стране начнутся волнения, то старшие товарищи могут порекомендовать президенту написать заявление об отставке и отказать им в этой просьбе при наличии низкого рейтинга будет практически невозможно. И, похоже, именно эта перспектива страшит Зеленского, потому что в стране нарастают бунтовские настроения.

Именно бунтовские, а не просто протестные. Нарциссическая натура Зеленского не может допустить вариант позорного ухода. Он живет иллюзиями что он и в политике должен быть таким же супер-успешным, как был в шоу бизнесе. Это, конечно идея фикс, но она доминирует в поведении Зе. Вот поэтому денно и нощно "Вечерний квартал" придумывает для него различные перфомансы и хэппениги для удержания падающего рейтинга.