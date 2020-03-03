Ирина Геращенко на «Свободе слова» заявила, что Панютинский вагоноремонтный за год строил 3 тысячи вагонов, а в 2019 построил только три. Не тысячи, а вагона.
Во-первых, не построил, а отремонтировал. Но это не суть.
У нас и правда падают вагоностроение и вагоноремонт. Однако растёт экспорт. В 2019 году мы продали за границу в 2,3 раза больше украинских вагонов, чем в 2018.
Главные покупатели наших вагонов — Беларусь и Россия. Две страны вместе купили у нас 2034 вагона из 2380. Кстати, Россия купила из них только 282 вагона.
Нужно, чтобы наше экспортное агентство помогало вагоностроительным и вагоноремонтным заводам находить новых клиентов. А не так, как сделала Укрзализныця: посоветовав комитету ЖД стран с шириной путей 1520мм убрать КВСЗ (Крюковский вагоностроительный завод. — Ред.) из списка аккредитованных заводов.
Да, украинская Укрзализныця хочет закрыть украинскому КВСЗ путь к заказам.
Нехорошая ситуация, не находите?