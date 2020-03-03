Украинский политолог-международник и журналист Олег Волошин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему инициатором сбора подписей в защиту руководителя НАБУ Сытника выступила депутат от немецких зелёных Виола фон Крамон-Таубадель

Чтоб никто не сомневался, что глобалистское лобби (этот термин точнее, чем «соросята») не собирается сдавать Сытника без боя. В Европарламенте начат срочный сбор подписей под обращением к Зеленскому с призывом оставить нынешнего главу НАБУ на месте. Не мудрено, учитывая степень его вовлечённости в тайные делишки администрации Обамы — Байдена в Украине, роль в борьбе с Трампом. На замену Рябошапке или Сытнику может прийти Богдан — Фесенко © Facebook Владимира Фесенко

Инициатором сбора подписей выступила депутат от немецких зелёных Виола фон Крамон-Таубадель (пусть не смущает аристократическая фамилия — это по мужу; так Виола разделяет весь набор «прогрессистских» ценностей от ЛГБТ до экоалармизма). Она давно знакома со всеми нашими «еврооптимистами».

На декабрьском заседании Парламентского комитета Ассоциации в Страсбурге мы с ней схлестнулись по поводу ситуации со свободой слова в Украине, после того как она дословно заявила, что «в сравнение с временами Януковича журналисты в Украине живут как в раю».

Показательно, что в письме к президенту Украины зелёная евродепутат намекает, что увольнение Сытника противоречит обязательствам Украины в соответствии с Планом действий по достижению безвизового режима. Так что этот аргумент от соответствующей публики мы на днях ещё услышим.