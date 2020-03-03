Прошло 6 лет, и массовые преступления против жителей Донбасса признают во всеуслышание.
Бывший командир украинского карательного батальона «Айдар», экс-депутат Верховной Рады Украины Сергей Мельничук задержан на границе Греции и Болгарии.
Так называемый народный депутат, пафосно именующий себя комбатом, некий С. Мельничук в эфире одного из телеканалов ранее гордился, что каратели из батальона «Айдар» совершали массовые преступления против жителей Донбасса, занимались мародерством, шантажом, вымогательством и грабежом, похищали людей.
Пришло время этим так называемым героям отвечать за свои преступления!