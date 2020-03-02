Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что если президент Зеленский не решится на отставку главы Кабмина Гончарука, то еще больше разочарует своих сторонников

Украина это такой ржавый советский паровоз, который, натужно выпуская клубы дыма, везет всех в завтрашнее дно. Единственный способ убедить пассажиров не прыгать на ходу и не пытаться перевешать обслуживающий персонал — это регулярно менять машиниста и\или флажки. Выбор из восьми. Кто станет новым премьер-министром Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

При этом, судя по всему, в среду нас максимум ждет отставка нескольких малозначительных министров. То есть то, что менее всего соответствует чаяниям населения, жаждущего крови за в очередной раз обманутые надежды. Выступление Зеленского на трибуне в роли «я тоже возмущен и так жить нельзя» уже не проканает.

Если не будет отставки Гончарука и наиболее бесполезных силовиков, не посадивших за год ни одного коррупционера, то власти не стоило вообще затевать этот цирк с внеочередной сессией. Иногда лучше молча жевать, чем дразнить раздраженное общество.