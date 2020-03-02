Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook написал, что депутаты фракции «Слуга народа» отказались рассматривать заключение Венецианской комиссии по языковому закону

Комитет в очередной раз показал свою человеконенавистническую сущность. Слуги народа вновь проголосовали за разжигание вражды и межнациональной розни, за дискриминацию 15 миллионов русскоязычных украинцев, считающих родным языком русский.

Они отказались рассматривать разгромное для украинской власти заключение Венецианской комиссии по языковому закону, назвав его «необязательными для исполнения рекомендациями», содержащими «возмутительные» выводы.

Слуга народа — это Блок Петра Порошенко в новой яркой обертке конфетной фабрики «Рошен». Ничего нового. Революция их достоинства, похоже, продолжается… Страна в смартфоне…