Отставка премьер-министра Алексей Гончарука остается на повестке дня новой политической недели. 2 марта премьер провел брифинг и сообщил, что не писал заявления о своем увольнении, и подтвердил: на этот счет идут консультации с президентом Владимиром Зеленским. Какая судьба ждет Гончарука и его правительство, прогнозировали в соцсетях эксперты

Телеграм-канал «Триада» написал, что Гончарук действительно покинет свой пост, вопрос только в том, что он хочет получить взамен: «Глава Правительства не собирается уходить в отставку, что подтвердили нам два ближайших сторонника Гончарука. Все это игра премьера на публику и торг с ОП за своих министров, которых хочет уволить Ермак. Главе Правительства уже объяснили, что если он не пойдёт на компромисс, то найдут другие механизмы давления. Алексей Гончарук поставил ультиматум, что будет тормозить работу всего Правительства и сорвёт всю работу ОП. Самое смешное, что угрозы Андрея Ермака о возможном возбуждение уголовного дела против Премьера вызвали улыбку на лице Гончарука».

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Политический эксперт Янина Соколовская проанализировала, какие вызовы стоят сегодня перед новым правительством и страной и кто из возможных кандидатов на премьерское кресло сможет с этими вызовами справиться: «На фоне разговоров о возможном увольнении премьера становится ясно, что в офисе президента с трудом, но осознаны три вызова:

1. Украина катится в экономическую пропасть, и с нынешним правительством шансы падения возрастают. Бюджет оно выполнить не может, макроэкономические показатели идут вниз, а на горизонте маячит пандемия и связанные с ней экономические потери, в том числе и перспектива мирового экономического кризиса.

2. Необходимо найти кандидата в премьеры, который с этими вызовами справится. Но узок круг этих нереволюционеров. Практически все были наверху при позапрошлой власти и подлежат люстрации как соратники Януковича. Выбор из восьми. Кто станет новым премьер-министром Украины © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

3. В сухом остатке слишком мало людей, способных не то, что возглавить правительство, а хотя бы претендовать на премьерский пост. Сергею Тигипко эта игра не по возрасту и не по стилю, он кризисные партии не играет. К тому же имиджевые потери для Зе в случае такого выбора будут огромными — повышение пенсионного возраста и налоговый майдан «имени Тигипко» в 2010 году слишком напоминают, какими методами Тигипко будет решать проблемы. Да и шлейф начштаба Януковича позитива не добавляет. Есть еще Арсен Аваков, но при таком премьере президент-Зе — политический нежилец, он превратиться в «королеву», вроде как президент, только ничего не решает. То есть Аваков для Зе — не вариант. Есть еще новый вице-премьер Денис Шмыгаль. Для Зе он — не худший вариант: с Коломойским не связан, от Ахметова вполне независим, львовянин, негатива не набрал, пиариться не любит и подсиживать Зеленского не станет — в президенты не стремится. Это оптимальный вариант для Зеленского, чтобы провести, к примеру, децентрализацию и пойти на выборы уже с пониманием, что президенту есть на чем договариваться с местными элитами. На данный момент за децентрализацию взялся Денис Шмыгаль. И пока все у него идет по плану. Учитывая, что в случае ухода Гончарука, техническим и.о. премьера может стать именно Шмыгать, он сможет себя показать как глава правительства. Думаю, президент сможет эти усилия заметить».

Инвестиционный эксперт Сергей Фурса задался вопросом, почему президент хочет сменить правительство. И не нашел ответа. Но нашел того, кому это выгодно — Коломойского: «Я понимаю, почему отставки правительства может хотеть Коломойский или Ермак. Правительство не идет навстречу пожеланиям олигарха, пытается выдавить его из объектов государственной собственности и не подыгрывает с Приватбанком. Ермак хочет показать всем, кто в стране теперь самый главный. Даже если делает это по старой привычке в ресторанах на задворках Киева.

Но я не понимаю, почему отставка правительство может быть нужна Зеленскому. Даже если он очень обиделся на записи Гончарука. На данный момент нет ни одной причины, по которой стала бы актуальной отставка правительства спустя месяц после того, как было решено, что она не актуальна. Кроме, конечно, смены главы офиса президента. Но это, как бы, не причина. Вроде как. В чем обвиняют правительство?

Все разговоры о падении экономики являются манипуляцией, которая исходит от того же Коломойского и его людей, что активно подхватывают пророссийские СМИ. Они пользуются тем, что население воспринимает экономику и промышленное производство как одно целое и падение промышленности переиначивают в падение экономики. Но это не правда. Промышленное производство составляет лишь только 20% от ВВП. Мы уже не в 19 веке, когда промышленность означала все. Да, промышленное производство падает, это неприятно. Но что драйвит падение промышленного производства?

Первое — это металлургия. Ситуация на глобальных рынках давит на металлургов. Что может сделать украинское правительство в такой ситуации. Разве что дотировать украинских металлургов напрямую деньгами украинских налогоплательщиков. А это плохая идея. Металлурги — это те самые олигархи и очень очень страшные транснациональные корпорации. Стоит ли очень богатым украинцам помогать деньгами бедным олигархам? Вряд ли. Вторая составляющая — это теплая зима, что привело к падению промпроизводства как в Европе, так и Украине. Теплая зима означает меньше производства тепла и электричества. И как результат — меньше показатель. Что должно было сделать правительство в данном вопросе? Организовать ледниковый период, чтобы статистика не испортилась? Или топить как будто за окном минус 20?

Что надо сделать глобально? Привлечь инвестиции. А для этого нужна судебная реформа и реформа силовых органов. Это зона ответственности президента. И парламента. Никак не правительства, чтобы их можно было в этом обвинить. И да, там все тормозит. Идет саботаж судебной реформы. Не идет реформа СБУ. А инвестиционные няни мало кого волнуют. Да и, честно говоря, кажется, особенно на фоне событий вокруг Центрэнерго, инвестиционная няня в Украине есть только у Коломойского.

Если причина в Новых Санжарах, то это залет министерства здравоохранения. Но вот беда, и президент и все его друзья знают, что реально управляют этим министерством не из кабинета министров, а из кабинета Радуцкого. А это его личный друг. Друг президента.

Я понимаю, если популист президент отправляет в отставку правительство, которое накопило излишний негатив. Потому что в украинских условиях президент дает невыполнимые обещания, а правительство ответственно за то, что их невозможно выполнить. Это логично. Но в рамках этой логики нужно накопить негатив, сделать все важное и уже потом отправлять правительство в отставку. А не отставкой правительства порождать кризис, ответственность за который ляжет уже на новое правительство и президента. Логично — выполнить программу МВФ, получить транш, закрыть все проблемные моменты, такие как рынок земли, повесив это все на старое правительство, и потом уже приводить новое. Это может выглядеть несправедливо, но логично. Эксперимент с Гончаруком не удался. Кто за это ответит? © kmu.gov.ua

Работает ли это правительство на отлично? Нет. Нравятся ли бизнесу изменения, которые происходит в Украине? Да. Достаточно ли быстрые эти изменения? Нет. Надо ли в том случае, если изменения идут медленнее, чем мы хотим, разворачиваться и бежать в другую сторону? Вряд ли. Нужны ли в правительстве сильные администраторы? Да. Нужны ли сильные администраторы в том случае, если они еще и опытные коррупционеры? Нет.

В Украине сейчас хорошая макроэкономическая ситуация. Но будет очень обидно, если все это будет разрушено срывом программы МВФ. Это тот случай, когда мы можем своими руками сами все разрушить. Руками и головой президента. Который может выбрать темную сторону. И пойти за Коломойским. С очень предсказуемым результатом».

Политолог Руслан Бортник заметил, что Гончарук явно располагает поддержкой, а потому не торопится на покой: «Гончарук пока заявление об отставке не писал — об этом он заявил на пресс-конференции. При этом демонстрировал бодрость духа и планы на будущее — давая понять, что в отставку не собирается. Но ключевым для него будет завтрашний/послезавтрашний день — встреча с Президентом и фракцией "Слуга Народа".

Народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая написала, как будет действовать президент Зеленский в ближайшие дни: «Друзья, не мечтайте о том, что другой (не Гончарук) Премьер-министр очистит страну от коррупции. Премьеру не подчиняются: ОГП, ДБР, НАБУ, САП, СБУ. И суды, кстати, тоже. А вот почему до сих пор не сидит ни один топ-коррупционер — это вопросы как раз к вышеперечисленным структурам. И почему не сидят судьи, которые принимали незаконные решения, тоже. Думаю, что именно поэтому Президент выносит на внеочередную сессию этот вопрос в том числе».