Гончарук пока заявление об отставке не писал — об этом он заявил на пресс-конференции.

Гончарук подтвердил, что в правительстве Украины возможны изменения
Гончарук подтвердил, что в правительстве Украины возможны изменения
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При этом демонстрировал бодрость духа и планы на будущее — давая понять, что в отставку не собирается.

Но ключевым для него будет завтрашний день — встреча с президентом и фракцией "Слуга народа".