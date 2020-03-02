Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что, несмотря на бравурные заявления главы Кабмина Гончарука, решение по его будущему будет принято на встрече президента со своей фракцией

Гончарук пока заявление об отставке не писал — об этом он заявил на пресс-конференции. Гончарук подтвердил, что в правительстве Украины возможны изменения © kmu.gov.ua

При этом демонстрировал бодрость духа и планы на будущее — давая понять, что в отставку не собирается.

Но ключевым для него будет завтрашний день — встреча с президентом и фракцией "Слуга народа".