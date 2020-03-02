Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook описал возможные кадровые изменения в Кабмине

Сейчас все обсуждают возможные кадровые изменения в Кабмине, в частности, в парадигме — "зрелые и опытные" вместо "молодых и новых", но не очень эффективных. Эксперимент с Гончаруком не удался. Кто за это ответит? © kmu.gov.ua

На самом деле, Зеленский хотел бы (судя по ряду косвенных признаков) баланса "опытных" и "новых". Но дефицит кадров, приемлемых для президента и готовых к работе в КМ, проявляется и среди "опытных".

Поэтому более вероятен сценарий "и.о." премьера, и, может быть, кто-то с опытом. Более вероятна замена одних новых на других, но с большим опытом и репутацией.