Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook заметил, что тот, кто купит украинскую землю, в первую очередь, думает не о черноземе. Самое «вкусное» для иностранных покупателей - в недрах: газ, нефть, марганец

Главный смысл закона о земле.

Когда речь идет о продаже земли, нет полного понимания, что происходит. Думается, что главное богатство земли — чернозем. Резон так думать есть.

Но не стоит забывать, что проблема питания сегодня решается в двух направлениях. Химия и генетика. Раньше урожайность на лучших землях была до 30 центнеров с гектара. Сегодня есть рекорды под сто центнеров. Химия и генетика! Вопрос о мире, вопрос о земле. В Киеве запущен процесс фактической отставки президента Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сегодня проблема не вырастить, а продать. О качестве пока не говорим. Это отдельная тема об экологически чистой продукции. В супермаркете такой вы почти не встретите. Тот, кто покупает землю, в первую очередь, думает не о черноземе. Глупо думать, что землю использовать будут чисто в сельскохозяйственных нуждах.

Самое вкусное в недрах. Газ, нефть, марганец. У нас на Черкащине сумасшедшие запасы титана. А если ещё разведают и найдут сланцы… Всё! Плевать на всю экологию. Испохабят землю и воду.

Без собственника верхнего слоя, нельзя добраться до недр. Вот главная задача Закона о земле. Украина это вся таблица Менделеева.