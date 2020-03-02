Эксперт по международным вопросам Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля на своей странице в соцсети Facebook заметил, что эпидемия коронавируса не обязательно приведет к экономическому кризису, но может простимулировать новые направления в производственной сфере

Может ли из-за коронавируса наступить новый глобальный экономический кризис?

Возможно. Но неоднозначно.

Китай уже больше недели масштабно восстанавливает экономическую деятельность, транспортные перевозки, деловую активность в целом. Экономические убытки будут у многих стран компаний. Но, возможно, что кризиса удастся избежать. «От ограничения цен до карантина». В Кабмине рассказали о трех сценариях по коронавирусу © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Коронавирус может не только стагнировать, но может и простимулировать новые направления в производственной сфере.

Китай восстанавливает не только приостановленное производство, строительство и перевозки. Китай будет увеличивать закупки продовольствия, сырья и много чего ещё, чтобы обеспечить свои потребности и пополнить резервы.

Китай выходит из эпидемического кризиса.

Вопрос в том, как справятся с коронавирусом другие государства — в Америке, в Европе, а также Южная Корея и Япония. Если они не удержат ситуацию под контролем, то тогда кризис будет.