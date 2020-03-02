Может ли из-за коронавируса наступить новый глобальный экономический кризис?
Возможно. Но неоднозначно.
Китай уже больше недели масштабно восстанавливает экономическую деятельность, транспортные перевозки, деловую активность в целом. Экономические убытки будут у многих стран компаний. Но, возможно, что кризиса удастся избежать.
Коронавирус может не только стагнировать, но может и простимулировать новые направления в производственной сфере.
Китай восстанавливает не только приостановленное производство, строительство и перевозки. Китай будет увеличивать закупки продовольствия, сырья и много чего ещё, чтобы обеспечить свои потребности и пополнить резервы.
Китай выходит из эпидемического кризиса.
Вопрос в том, как справятся с коронавирусом другие государства — в Америке, в Европе, а также Южная Корея и Япония. Если они не удержат ситуацию под контролем, то тогда кризис будет.