Украинский политический обозреватель Янина Соколовская на своей странице в соцсети Facebook написала, что необходимость смены главы Кабмина очевидна, вот только в украинских реалиях слишком мало людей, способных не то что возглавить правительство, а хотя бы претендовать на премьерский пост

Зе-премьера выберут из трех кандидатур.

На фоне разговоров о возможном увольнении премьера становится ясно, что в офисе президента с трудом, но осознаны три вызова:

1. Украина катится в экономическую пропасть, и с нынешним правительством шансы падения возрастают. Бюджет оно выполнить не может, макроэкономические показатели идут вниз, а на горизонте маячит пандемия и связанные с ней экономические потери, в том числе и перспектива мирового экономического кризиса.

2. Необходимо найти кандидата в премьеры, который с этими вызовами справится. Но узок круг этих нереволюционеров. Практически все были наверху при позапрошлой власти и подлежат люстрации как соратники Януковича. Эксперимент с Гончаруком не удался. Кто за это ответит? © kmu.gov.ua

3. В сухом остатке слишком мало людей, способных не то, что возглавить правительство, а хотя бы претендовать на премьерский пост. Сергею Тигипко эта игра не по возрасту и не по стилю, он кризисные партии не играет. К тому же имиджевые потери для Зе в случае такого выбора будут огромными — повышение пенсионного возраста и налоговый майдан «имени Тигипко» в 2010 году слишком напоминают, какими методами Тигипко будет решать проблемы. Да и шлейф начштаба Януковича позитива не добавляет.

Есть еще Арсен Аваков, но при таком премьере президент-Зе — политический нежилец, он превратиться в «королеву», вроде как президент, только ничего не решает. То есть Аваков для Зе — не вариант. Есть еще новый вице-премьер Денис Шмыгаль. Для Зе он — не худший вариант: с Коломойским не связан, от Ахметова вполне независим, львовянин, негатива не набрал, пиариться не любит и подсиживать Зеленского не станет — в президенты не стремится.

Это оптимальный вариант для Зеленского, чтобы провести, к примеру, децентрализацию и пойти на выборы уже с пониманием, что президенту есть на чем договариваться с местными элитами. На данный момент за децентрализацию взялся Денис Шмыгаль. И пока все у него идет по плану. Учитывая, что в случае ухода Гончарука, техническим и.о. премьера может стать именно Шмыгать, он сможет себя показать как глава правительства. Думаю, президент сможет эти усилия заметить.