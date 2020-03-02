Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему финал американской операции в Афганистане был предрешен, и предположил, как быстро талибы захватят власть в стране после ухода войск США

«Историческое соглашение», которое подписали сегодня США с талибами. Давайте назовем вещи своими именами и отбросим словесную, пропагандистскую мишуру. Фактически для Вашингтона этот документ — возможность уйти из Афганистана, сохранив лицо. Но — уйти. Через 14 месяцев. Свернув все военное присутствие.

Как СССР ушел в феврале 1989-го — после того, как в апреле 1988-го подписал женевские соглашения, обговаривавшие параметры ухода. Всё очень похоже. Аналогичным будет и итог. С одной разницей — если власть Наджибуллы после вывода «ограниченного контингента» продержалась более трех лет, то нынешнее афганское правительство падет гораздо быстрее. В ООН приветствовали подписание мирного соглашения между США и талибами © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Финал предрешен. Талибы захватят власть. Американцы умывают руки.

Войну в Афганистане очень сложно выиграть — почти невозможно. Вначале это подтвердили на своем горьком опыте британцы, потом — русские, теперь вот американцы.

Для Москвы их уход, кстати, плохая новость. Скоро вновь придется иметь дело с радикалами у власти в Кабуле. Начинать контригру с таджиками и узбеками на севере, чтобы создать некую буферную зону, отделяющую пуштунов-талибов от постсоветского пространства. Пока в Афганистане были западные войска, об этом можно было не думать. Теперь придется задуматься.