«Историческое соглашение», которое подписали сегодня США с талибами. Давайте назовем вещи своими именами и отбросим словесную, пропагандистскую мишуру. Фактически для Вашингтона этот документ — возможность уйти из Афганистана, сохранив лицо. Но — уйти. Через 14 месяцев. Свернув все военное присутствие.
Как СССР ушел в феврале 1989-го — после того, как в апреле 1988-го подписал женевские соглашения, обговаривавшие параметры ухода. Всё очень похоже. Аналогичным будет и итог. С одной разницей — если власть Наджибуллы после вывода «ограниченного контингента» продержалась более трех лет, то нынешнее афганское правительство падет гораздо быстрее.
Финал предрешен. Талибы захватят власть. Американцы умывают руки.
Войну в Афганистане очень сложно выиграть — почти невозможно. Вначале это подтвердили на своем горьком опыте британцы, потом — русские, теперь вот американцы.
Для Москвы их уход, кстати, плохая новость. Скоро вновь придется иметь дело с радикалами у власти в Кабуле. Начинать контригру с таджиками и узбеками на севере, чтобы создать некую буферную зону, отделяющую пуштунов-талибов от постсоветского пространства. Пока в Афганистане были западные войска, об этом можно было не думать. Теперь придется задуматься.