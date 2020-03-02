Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook назвал решение украинских властей о выезде ее граждан в РФ исключительно по загранпаспорту политическим и географическим абсурдом

Украина. Все нормальные люди здесь празднуют Масленицу, Прощеное воскресенье, начало весны. Точно так же, как в России, потому что люди-то одни. А ненормальные уже привычно борются с нормальными и создают мир абсурда.

С 1 марта выезд гражданам Украины из Украины в Россию только по загранпаспортам. А по внутренним, как было всегда, даже при Порошенко, Зеленский, который победил на лозунгах против радикализма Порошенко, теперь стал еще более радикалом, чем Порошенко, и запретил ездить. Политический крюк абсурда. Стешин о перспективах российско-украинских отношений: Бандеровцы добрых слов не понимают © Facebook, Дмитрий Стешин | Перейти в фотобанк

Но в Белоруссию по внутреннему можно, и из Белоруссии в Россию по внутриукраинскому можно. И нигде никаких штампов ставить не нужно. В результате весь поток рабочих с Украины в Россию теперь хлынет через Белоруссию. Как уже идет авиапоток. Географический крюк абсурда.

На границе Крыма и Украины свой особенный абсурд. Крымчане, когда ездят, они российскую границу проходят с российскими паспортами, а украинскую с украинскими, которые все сохранили для удобства. Так удобнее. Но сейчас на границе украинские пограничники не пускают крымчан в Крым по украинским внутренним вопросам, утверждая, что Крым это Россия, поэтому нужен украинский загранпаспорт.

Ну те показывают тогда российский загранпаспорт, и их пропускают. Но у некоторых только внутренний российский и внутренний украинский. И они зависли на украинской границе. Толпа, никто не знает, что делать. Бюрократический крюк абсурда.