Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook поясняет, какие риски несет для России и стран ЕАЭС попытка США легализовать исламистское движение «Талибан» в новой редакции

«Талибан 2.0» и проблески нового миропорядка

Соглашение между США и Талибаном это первые ласточки мироустройства 21 века.

Все кризисы и гражданские войны, так или иначе, связаны с неадекватностью национальных границ, начерченных после 2й мировой войны.

Афганистан — один из примеров такой неадекватности. Это лоскутное государство, регионы которого тяготеют к Ирану, Узбекистану, Пакистану и Таджикистану. В результате ни у одного из народов несчастной страны так и не появилось политического проекта, способного объединить республику в рамках границ, зафиксированых в ООН. Президент Афганистана отказался освобождать пленных талибов © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

То, что США готовы к переговорам с Талибаном — одновременно хорошо и плохо для России. Хорошо — потому как текущий миропорядок рушится руками глобального гегемона. Следовательно, надо быть готовыми играть на подборе, когда процесс расползания национальных границ войдёт в острую фазу.

Плохой — потому что после краха проекта «ИГИЛ»*, который должен был поджечь весь Ближний Восток, в США могут начать инвестировать в проект «Талибан 2.0», чтобы создать нам и китайцам проблемы в Средней и Центральной Азии.

Риски серьезные на фоне высокой популярности идей радикального политического исламизма в республиках ЕАЭС, ОДКБ и Узбекистане.

Таджикская, узбекская и киргизская диаспоры в России при разворачивании проекта «Талибан 2.0» превращаются в источник потенциальных угроз. Безвизовый режим + бардак с производством местных паспортов = ежедневные риски и перенапряжение спецслужб.

Поэтому надо ускорять процесс самоопределения трудовых мигрантов из этих регионов: упрощать процедуру тем, кто хочет остаться в России, став гражданином и усложнять всем остальным.

*Организация запрещенная в РФ