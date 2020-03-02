Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что реакция украинского Кабмина и власти в целом на разворачивающийся кризис, связанный с эпидемией коронавируса, у любого специалиста в области экономики вызывает оторопь

Коронавирус сильно подкосил мировые рынки, наши власти делают вид, будто бы ничего не происходит.

Такое ощущение, что, например, для премьер-министра А.Гончарука собственные разборки «наверху» намного важнее, а этот вирус из Китая — просто фигня и на украинские рынки он никак негативно не повлияет. Еще далее в цементировании этого пофигизма пошел наш министр экономики Т.Милованов с утверждением, что эпидемия коронавируса в КНР предоставляет Украине новые возможности для увеличения экспорта металлургической продукции. «От ограничения цен до карантина». В Кабмине рассказали о трех сценариях по коронавирусу © REUTERS, TS/PKP | REUTERS, TS/PKP | Перейти в фотобанк

Думаю, на головы этих наших чуваков на прошлой неделе, когда американские рынки за несколько дней упали более чем на 10%, и в этот раз не пролился холодный отрезвляющий душ. Да и Нацбанк не чувствует за собой никакой вины. По-прежнему в интересах валютных спекулянтов и держателей ОВГЗ Яков Смолий сохраняет учетную ставку НБУ на уровне рекордных 11% годовых, тогда как ключевые ставки европейских центробанков близки к нулю.

А вот власти КНР, чтобы смягчить негативные последствия коронавируса для местных рынков и производителей с помощью Народного банка Китая провели:

— вливание ликвидности до 1,2 трлн юаней (173 млрд долл. США);

— снижение кредитной ставки.

И ФРС США считает, что если коронавирус и далее будет так быстро распространяться, то это неминуемо столкнет американскую экономику в рецессию. Поэтому велика вероятность того, что 18 марта ставка ФРС будет снижена сразу на 50 базисных пунктов. Страшно даже представить, каким может оказаться экономический провал, если американцы (как сейчас китайцы) сядут по домам на карантин.

А что наш Кабмин и Рада рекомендуют? Всё до боли просто: расслабиться и ничего не делать. Но сумеют ли все простые смертные украинцы пересидеть неизбежную сильную нервотрепку? Сомневаюсь, т.к. уже скоро будет очень тяжело всем. И в понедельник на душе как-то слишком тревожно. Ведь эксперты и аналитики хорошо представляют, что после вынужденного простоя мировых экономик из-за коронавируса, начнется обратная реакция — закрытие сделок не только затянется, а будут отменяться заказы, плюс люди станут переносить крупные покупки в дальние перспективы (в более стабильные времена).

А что впереди у наших властей? Что на первом месте? Конечно, местные выборы! Всё остальное пофиг.