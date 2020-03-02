Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook отметил, что ни один из депутатов фракции «Голос» не прокомментировал информацию о краже Вакарчуком налогов у украинской армии

Первым законопроектом, который мы предложим, будет деолигархизация — заявил в мае 2019-го моральный лидер нации, депутат, певец и чудом несостоявшийся премьер-министр Вакарчук. «Голос» опроверг информацию об уходе Вакарчука из Рады © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

У меня вопрос к депутатам фракции "Голос". Вы или несите за своего легкомысленного лидера ответственность, или публично заявите позицию по украденным ним у государства налогам, или сдайте мандаты, чтоб не быть причастными к его налоговым преступлениям.

Не может такого быть, чтобы вся фракции Голос состояла из одних моральных авторитетов с крыльями и никто так и не прокомментировал кражу её лидером налогов у украинской армии.

Да, забыл, и что там с деолигархизацией?