Первым законопроектом, который мы предложим, будет деолигархизация — заявил в мае 2019-го моральный лидер нации, депутат, певец и чудом несостоявшийся премьер-министр Вакарчук.
У меня вопрос к депутатам фракции "Голос". Вы или несите за своего легкомысленного лидера ответственность, или публично заявите позицию по украденным ним у государства налогам, или сдайте мандаты, чтоб не быть причастными к его налоговым преступлениям.
Не может такого быть, чтобы вся фракции Голос состояла из одних моральных авторитетов с крыльями и никто так и не прокомментировал кражу её лидером налогов у украинской армии.
Да, забыл, и что там с деолигархизацией?