Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что если пандемия коронавируса не закончится в течение апреля-мая, мир неизбежно погрузится в финансовый кризис, который может оказаться смертельным для Украины

Мир в ожидании рецессии: на все про все два месяца.

Несмотря на беспрецедентные усилия по обузданию коронавируса, Китай готовится к худшему.

Вчера индекс деловой активности в Китае просто обвалился с 50 в январе до 35.7. Две трети всех заводов и фабрик в Поднебесной или остановились, или загружены лишь частично из-за отсутствия рабочей силы.

На фото: швейная фабрика в г. Вэньчжоу, которая специализировалась на пошиве зимних пальто, срочно переналадила производство на пошив противоэпидемической спецодежды. Украина опомнилась и готовится противостоять проникновению коронавируса © AFP, STR | AFP, STR | Перейти в фотобанк

Д. Трамп потребовал от ФРС срочно разработать комплекс мер по смягчению воздействия пандемии на экономику США.

Но что может сделать ФРС? Снизить процентные ставки? Накачать экономику дешевыми деньгами? Смешно! Это ведь не снимет панических настроений в обществе.

Расчеты показывают, что если пандемия не закончится в течении апреля-мая, мир погрузится в рецессию, которая неизбежно перерастет в финансовый кризис.

А Украина готова?

Удивляет кадровая мышиная возня Офиса президента на фоне глобальной угрозы, которая может просто ввергнуть экономику Украины в пропасть.

Отказываясь принимать закон, запрещающий возвращение Коломойскому Приватбанка, президент фактически заблокировал отношения Украины с МВФ и сделал нас всех заложниками своих особых отношений с ИВК. И похоже, что Зе не осознает своей ответственности. Или, что еще хуже, осознает, но ничего не может сделать.

В мае месяце уже нечем оплачивать наш государственный долг.