Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook указывает на то, что после попыток повысить ставки в борьбе Идлиб, Эрдоган все равно придет к неизбежности двустороннего тактического альянса с Москвой для разрешения Сирийского кризиса

Эрдоган пошел по кругу.

России выгодны любые инициативы Эрдогана. НАТО в его интересах воевать не будет. Следовательно лишний раз все увидят, что только от воли США все зависит в альянсе.

Объявит войну Сирии — забъет ещё один гвоздь в гроб ООНовского миропорядка. Победить в войне не сможет, пока Москва поддерживает Дамаск. Украинский журналист рассказал о странных параллелях Идлиба и Донбасса © Facebook, Игорь Лесев

Отпустит беженцев в сторону ЕС — замечательно. Пускай в Брюсселе ломают голову над реальными проблемами, а не над новым пакетом санкций.

Походив по кругу Эрдоган все равно придет к неизбежности двустороннего тактического альянса с Москвой. К этому выводу Анкару приведут прагматичные экономические и геополитические интересы.

Поэтому правильнее всего выражать обеспокоенность и гнуть свою линию, не впадая в эмоции. Турецких партнеров надо провести по малому кругу прагматизации.