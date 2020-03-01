Эрдоган пошел по кругу.
России выгодны любые инициативы Эрдогана. НАТО в его интересах воевать не будет. Следовательно лишний раз все увидят, что только от воли США все зависит в альянсе.
Объявит войну Сирии — забъет ещё один гвоздь в гроб ООНовского миропорядка. Победить в войне не сможет, пока Москва поддерживает Дамаск.
Отпустит беженцев в сторону ЕС — замечательно. Пускай в Брюсселе ломают голову над реальными проблемами, а не над новым пакетом санкций.
Походив по кругу Эрдоган все равно придет к неизбежности двустороннего тактического альянса с Москвой. К этому выводу Анкару приведут прагматичные экономические и геополитические интересы.
Поэтому правильнее всего выражать обеспокоенность и гнуть свою линию, не впадая в эмоции. Турецких партнеров надо провести по малому кругу прагматизации.