Если вы знаете, что компания, в которой вы работаете, на грани банкротства, и что ею управляют наркоманы на самокатах, как много радости принесет вам повышение зарплаты на 10%? Насколько оптимистично вы будете смотреть в будущее?
Вот где-то в ответе на эти вопросы и кроется причина падения рейтинга власти на фоне казалось бы благополучной экономической статистики и стабильного курса доллара.
Население прекрасно понимает, что получает крошки от пира во время чумы. В этом причина подавленного настроения электората, а не в «відсутності комунікації уряду із суспільством». (отсутствии коммуникации правительства с обществом — ред.)