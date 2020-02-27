Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что причина подавленного настроения электората и падения доверия к власти кроется в ожидании экономических проблем из-за непрофессионализма правительства

Если вы знаете, что компания, в которой вы работаете, на грани банкротства, и что ею управляют наркоманы на самокатах, как много радости принесет вам повышение зарплаты на 10%? Насколько оптимистично вы будете смотреть в будущее? Не вместо, а вместе. Как остановить лавину, если рейтинг Зеленского начал движение вниз © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Вот где-то в ответе на эти вопросы и кроется причина падения рейтинга власти на фоне казалось бы благополучной экономической статистики и стабильного курса доллара.

Население прекрасно понимает, что получает крошки от пира во время чумы. В этом причина подавленного настроения электората, а не в «відсутності комунікації уряду із суспільством». (отсутствии коммуникации правительства с обществом — ред.)