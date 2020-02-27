Коронавирус заставил понять необходимость реанимации СЭС — санитарно-эпидемиологической станции.
Пройдёт немного времени, и вернёмся к необходимости ЖКИ — жилищно-коммунальной инспекции для защиты потребителя от другой чумы.
Бесконтрольного грабежа населения под прикрытием модных лозунгов «дерегуляции», «рыночности» и «либерализации».
Да, сразу оговорюсь. Коррупционность контрольных органов лечится жесточайшей борьбой с коррупцией и неотвратимостью наказания, а не ликвидацией важнейшей функции любого государства!