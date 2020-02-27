Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что Украине жизненно необходимо восстановить жилищно-коммунальные инспекции для действенной защиты потребителей коммунальных услуг

Коронавирус заставил понять необходимость реанимации СЭС — санитарно-эпидемиологической станции. Украина опомнилась и готовится противостоять проникновению коронавируса © AFP, STR | AFP, STR | Перейти в фотобанк

Пройдёт немного времени, и вернёмся к необходимости ЖКИ — жилищно-коммунальной инспекции для защиты потребителя от другой чумы.

Бесконтрольного грабежа населения под прикрытием модных лозунгов «дерегуляции», «рыночности» и «либерализации».

Да, сразу оговорюсь. Коррупционность контрольных органов лечится жесточайшей борьбой с коррупцией и неотвратимостью наказания, а не ликвидацией важнейшей функции любого государства!