Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook заметил, что президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение в Москву на День Победы, только когда будут достигнуты определенные дипломатические договоренности

Зачем?

Интрига сохраняется. Получит ли Зеленский приглашение на 75-летие Победы? Россия тянет. Трамп и Джонсон могут заехать в Киев по пути в Москву на День Победы — The Guardian © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Мне лично кажется, что сейчас идет согласование ситуации. Скажем, если Зеленскому пошлют приглашение, а он ответит отказом? К чему такой шаг со стороны России.

Поэтому приглашение пошлют, только если визит будет заранее согласован. Вы же не будете приглашать к себе на день рождения человека сомнительного. Придет, не придет — половина разговора. Он же может обедню испортить своей выходкой.

Сейчас говорить о приглашении я бы не стал. Дипломатия — дело тонкое. Здесь свои правила. Подождем.