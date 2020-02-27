Зачем?
Интрига сохраняется. Получит ли Зеленский приглашение на 75-летие Победы? Россия тянет.
Мне лично кажется, что сейчас идет согласование ситуации. Скажем, если Зеленскому пошлют приглашение, а он ответит отказом? К чему такой шаг со стороны России.
Поэтому приглашение пошлют, только если визит будет заранее согласован. Вы же не будете приглашать к себе на день рождения человека сомнительного. Придет, не придет — половина разговора. Он же может обедню испортить своей выходкой.
Сейчас говорить о приглашении я бы не стал. Дипломатия — дело тонкое. Здесь свои правила. Подождем.