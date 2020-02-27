Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал результаты соцопроса, проведенного в Одессе по заказу Офиса президента

Закрытый соцопрос, проведенный в Одессе, по заказу ОП показывает, что Слуги на местных выборах набирают 39%. На мэрских проигрывают Труханову. Так нынешний голова Одессы набирает 34%, Аноним от СН — 31% и Николай Скорик — 19.5%.

Как по мне результаты этого опроса составлены по привычному уже принципу микса правды и лжи, так чтобы угодить заказчику. И произвести нужное ему же впечатление на избирателя. Подобных финтов от социологов и политтехнологов наблюдал много раз. Так результат Труханова сомнений не вызывает. У него хоть рейтинг и упал вдвое, но уже полгода держится на уровне 33-34%. И это показывают все опросы.

Такой уровень поддержки позволяет реально претендовать на победу. Если не снимут с забега через суд. Это в миксе опроса — правда, которая по замыслу должна вызвать доверие к неправде. А ложью, причем вопиющей, является то, что за любого Анонима от СН одесситы готовы отдать 31% голосов. То есть выдвинь Зеленский на Одессу хоть мартышку из местного зоопарка "тупые" горожане отдадут ей свои голоса. Это же очевидное вранье подпирают 39% одесситов, которые якобы готовы отдать голоса за "зеленцев" в горсовет. Так вот, время зеленых "мартышек" прошло безвозвратно. И это — первое. Саакашвили собирается стать мэром Одессы — СМИ © Facebook Rubi Nesi

Второе. Одесса русскоязычный город со всеми вытекающими. А ожиданий русскоговорящих Зеленский мягко говоря не оправдал. Ну и третье — обвал всей социально-экономической сферы в стране при Зе все более очевиден. Так что держать рейтинги прошлого года давно нечем. Они обвалились и держаться только на высоком уровне исключительно в отчетах социологов. Реально же рейтинг Зе и его "мартышек" не более 10-12%. Тех, кто по всем национальным опросам полностью доверяют власти.

Ну и наконец все опросы показывают, что у ОПЗЖ минимум 25-35% симпатиков. И у них реальная возможность, если голоса не украдут при подсчете, сформировать большинство в городском совете. "Скромные" 19,5% у Николая Скорика объективно могут говорить лишь о том, что избиратель не может понять: кого Оппоплатформа в итоге выдвинет на мэры Одессы. Рабиновча или Скорика? У первого по опросам 10-12% симпатиков. Так что ОПЗЖ стоило бы в этом вопросе поставить точку и решить окончательно кто будет их кандидатом. Не затягивая вопрос до осени, когда это нужно будет сделать официально.

Иначе шансы на победу в мэрской гонке могут сойти на нет.