Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что Зеленский выберет того премьера, который не будет затемнять его своей харизмой и кто будет беспрекословно подчиняться лишь президенту

Кем заменить Гончарука?

Я уже писал о том, что реальное падение рейтинга Зеленского (именно "реальное", а не те сравнительно утешительные данные, которые Президенту предоставляют услужливые агентства) уже таково, что ему уже не остается ничего другого, как начинать делать громкие отставки. Они неизбежны.

Можно начать с терапии, т.е. уволить ряд очень слабых министров, которые случайно попали на высокие должности, либо тех, кто вызывает в обществе идиосинкразию, как, например, Бородянский, Милованов или Малюська. А можно сразу же приступить к хирургии, т.е. с увольнения премьера Гончарука.

Терапия безопасна для Зеленского, но она может дать непродолжительный эффект, так как системная проблема правительства сохранится. Она заключается в том, что во главе Кабмина по —прежнему будет оставаться слабый, неподготовленный и не имеющий авторитета и политического веса Премьер Гончарук. И это будет продолжать тянуть рейтинг Президента вниз.

Хирургия — это замена сразу Гончарука и всего правительства. Хирургия, — если кандидатура нового Премьера будет удачной,- может существенно снизить темпы падения рейтинга Президента или даже несколько его повысить. Но что такое "удачный" премьер?

Ответ на этот вопрос сильно зависит от точки зрения. Рассмотрим ситуацию с точки зрения Зеленского, — все таки окончательное решение будет принимать он.

Для Зеленского "удачный" премьер этот тот:

— кто будет беспрекословно подчиняться Офису Президента и лично Зеленскому

— кто не будет использовать должность премьера для своей будущей политической карьеры, замахиваясь даже на место самого Зеленского

— кто будет эффективно управлять экономикой и поднимать уровень жизни граждан Тигипко-премьер должен спасти рейтинг Зеленского. Главные темы соцсетей 26 февраля © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

— кто будет иметь достаточный авторитет и политический вес, который позволит сохранить управляемость правительственной вертикалью

— кто будет гибок в отношениях с олигархами, явно не ложась под них, но и не допуская прямых конфликтов с ними, иначе они подготовят неприятные сюрпризы и для премьера и для самого Зеленского

— кого одобрит Запад и западные кредиторы

— кто сам не является олигархом (общество уже наелось Порошенко)

— кто не будет вызывать явные отрицательные эмоции у большей части общества

— кто имеет такую социально —экономическую программу, которая с одной стороны будет иметь реформаторский потенциал, а с другой — не приведет к шоку и не обвалит рейтинг Президента

Это далеко не полный перечень, требований, которые Зеленский предъявляет к новому премьеру, но уже он показывает насколько труден выбор Президента. Новый Кабмин Украины поделят пополам между олигархами и внешними игроками. Будет война – эксперт © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Идеального кандидата на замену Гончарука Зеленский не найдет. Наверное его и нет в Украине. Можно только говорить о максимальном приближении кандидата к вышеописанному комплексу требований. А для этого Зеленскому придется все эти требования отранжировать по приоритетности.

И можно не сомневаться, что по закону самосохранения в первую очередь Зеленский выберет того Премьера, который не будет затемнять Президента своей харизмой и кто будет ему беспрекословно подчиняться.

И Зеленский найдет такую кандидатуру и даже убедит Запад одобрить ее. Но будет ли эта кандидатура "удачной" для украинского общества? Будет ли новый премьер эффективным?

В этом у меня есть огромные сомнения, потому что эффективный премьер всегда должен быть харизматичным. А вот именно этого Зеленский и не допустит, потому что таковы правила борьбы за власть.