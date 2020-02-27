Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook заявил, что сам факт внесения на рассмотрение Верховной Рады законопроекта о возможности для депутатов выступать на русском языке говорит о существенных изменениях в украинской политике

Совсем недавно это было бы невозможно.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить депутатам выступать в ВР на русском языке.

Инициаторы: от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и от фракции "Оппозиционная платформа" Олег Волошин. Украинские депутаты предложили вернуть русский язык в школы и вузы © фото из открытых источников | фото из открытых источников | Перейти в фотобанк

Во фракции "Слуга народа" считают, что официальная коммуникация лиц, осуществляющих публичную власть, должна происходить на государственном языке, поэтому законопроект "о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины (по языку работы)", пока не обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".

Хотят этого или нет, особо упоротые, но ситуация все же меняется.

Придет время, когда за принесённый урон Украине и моральный и материальный, будут судить негодяев, сделавших переворот в Стране.