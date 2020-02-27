Совсем недавно это было бы невозможно.
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, которым предлагают разрешить депутатам выступать в ВР на русском языке.
Инициаторы: от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и от фракции "Оппозиционная платформа" Олег Волошин.
Во фракции "Слуга народа" считают, что официальная коммуникация лиц, осуществляющих публичную власть, должна происходить на государственном языке, поэтому законопроект "о внесении изменений в регламент Верховной рады Украины (по языку работы)", пока не обсуждался на заседании фракции "Слуга народа".
Хотят этого или нет, особо упоротые, но ситуация все же меняется.
Придет время, когда за принесённый урон Украине и моральный и материальный, будут судить негодяев, сделавших переворот в Стране.