Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что нахождение Крыма в составе Украины после 1991 года является ничем иным, как историческим казусом, который был исправлен в 2014 году

Зеленский объявил возвращение Крыма «неотъемлемой частью национальной идеи Украины». Зеленский пообещал водрузить над Крымом украинский флаг © CC0, Pixabay

Неясно, что ещё, кроме Бандеры, входит в эту идею, но не может быть неотъемлемым то, что пробыло украинским лишь 23 года в силу исторического казуса.

Казус не может быть частью национальной идеи.

Зеленский объявил возвращение Крыма «неотъемлемой частью национальной идеи Украины». Неясно, что ещё, кроме Бандеры, входит в эту идею, но не может быть неотъемлемым то, что пробыло украинским лишь 23 года в силу исторического казуса. Казус не может быть частью национальной идеи. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 27, 2020

​