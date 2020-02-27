Зеленский объявил возвращение Крыма «неотъемлемой частью национальной идеи Украины».

Зеленский пообещал водрузить над Крымом украинский флаг
Зеленский пообещал водрузить над Крымом украинский флаг
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Неясно, что ещё, кроме Бандеры, входит в эту идею, но не может быть неотъемлемым то, что пробыло украинским лишь 23 года в силу исторического казуса.

Казус не может быть частью национальной идеи.