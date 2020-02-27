Зеленский объявил возвращение Крыма «неотъемлемой частью национальной идеи Украины».
Неясно, что ещё, кроме Бандеры, входит в эту идею, но не может быть неотъемлемым то, что пробыло украинским лишь 23 года в силу исторического казуса.
Казус не может быть частью национальной идеи.
Зеленский объявил возвращение Крыма «неотъемлемой частью национальной идеи Украины». Неясно, что ещё, кроме Бандеры, входит в эту идею, но не может быть неотъемлемым то, что пробыло украинским лишь 23 года в силу исторического казуса. Казус не может быть частью национальной идеи.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 27, 2020