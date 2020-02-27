Украинский экономист Виктор Скаршевский на своей странице в соцсети Facebook заметил, что данные Госслужбы статистики красноречиво говорят о дальнейшей деиндустриализации украинской экономики

Деиндустриализация-2020.

Сегодняшние данные Госслужбы статистики (от 26.02.2020), говорят о дальнейшей деиндустриализации украинской экономики:

— промышленное производство сокращается 8 месяцев подряд (с июня 2019 года) и в январе 2020 падение составило минус 5,1% к январю 2019 (см. График 1);

— перерабатывающая промышленность сокращается 9 месяцев подряд (с мая 2019 года) и в январе 2020 падение составило минус 3,2% (см. График 2). Президент Украины между «злым» Коломойским и «добрым» Ахметовым © AP, EL/Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, EL/Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

— в январе 2020 года по отношению к январю 2019, половина подотраслей перерабатывающей промышленности показали падение. Максимальное падение зафиксировано в фармацевтике (минус 14,7%) и машиностроении (минус 10,5%) (см. График 3).

Резкий январский рост в химической промышленности объясняется, прежде всего, возобновлением работы Одесского припортового завода (после долгого простоя с 2018 года, и то, по давальческой схеме).

На фоне рецессии промышленного производства и продолжающейся деиндустриализации, правительственные декларации о 40% росте за 5 лет, звучат, мягко говоря, не очень убедительно.