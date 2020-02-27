В развитие истории с тоннами копеек гривны в расчетах за воду между ЛНР и Киевом.
Сегодня на переговорах Киев ударился в полный конструктив, требуя оплату за поставленную воду исключительно в гривне, которой в ЛНР просто нет. Она в республике не используется, усилиями самой же Украины. Расчёты за воду ни в российских рублях, ни в долларах Киев не устраивают.
Хотя проблема решается элементарно: расчёт по мультивалютному договору по курсу Нацбанка на день расчетов.
Для не вовлеченных в тему, скажу, что за воду Украине средства передаются налом в сумках, так как, любых расчетов через банковскую систему Киев боится как огня. Вдруг кому-то покажется, что так, через банк, Киев и признает ЛНР.