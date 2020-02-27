Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему Киев настаивает на оплате поставок воды в республику исключительно в наличной гривне

В развитие истории с тоннами копеек гривны в расчетах за воду между ЛНР и Киевом. Почем вода для Крыма: откроет ли Украина Северо-Крымский канал © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

Сегодня на переговорах Киев ударился в полный конструктив, требуя оплату за поставленную воду исключительно в гривне, которой в ЛНР просто нет. Она в республике не используется, усилиями самой же Украины. Расчёты за воду ни в российских рублях, ни в долларах Киев не устраивают.

Хотя проблема решается элементарно: расчёт по мультивалютному договору по курсу Нацбанка на день расчетов.

Для не вовлеченных в тему, скажу, что за воду Украине средства передаются налом в сумках, так как, любых расчетов через банковскую систему Киев боится как огня. Вдруг кому-то покажется, что так, через банк, Киев и признает ЛНР.