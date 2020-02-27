Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook указывает, что частный бизнес в странах ЕАЭС работает куда эффективнее, чем огромный чиновничий аппарат

Черепашья союзная интеграция.

Корпорация "Билайн" обеспечит связью без роуминга пользователей Узбекистана, Киргизии, Казахстана и России. Лукашенко за кулисами и на сцене. Чему верить, а на что не обращать внимания © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

Пока национальные правительства ломают копья о том, как ликвидировать национальный роуминг — частный капитал просто реализует простейшее решение. 6а уровне схемы это выглядит как переключение с одного национального номера на другой.

В данном прецеденте важен не роуминг, а то насколько медлительна и неповоротлива евразийская и союзная бюрократия.

Боюсь, что если частному капиталу не отдадут право инициативы в снятии барьеров с использованием современных технологий — все наши инициативы увязнут в согласованиях и будут зарегулированными. Сферу услуг и коммуникаций можно смело отдавать частному капиталу — иначе придет тот же китайский капитал с тем же 5g и глобализует пространство ЕАЭС по своим правилам. Чиновникам останется лишь сокрушаться, что мы опять опоздали.