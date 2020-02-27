Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook заметил, что результаты соцопроса Центра Разумкова о том, как Украине стоит решать проблему с Донбассом, показали полное отсутствие у украинского общества реальных планов реинтеграции региона

Свежий опрос Центра Разумкова по поводу того, как же, собственно, быть с Донбассом.

Итак, силовой вариант разрешения конфликта поддерживают 20%. Воевать никто не хочет, кроме самых упоротых, и это, наверное, плюс. Как же именно соотечественники видят решение проблемы? А вот тут самое интересное — никак.

Большинство респондентов (62%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» для Донбасса. Еще менее популярна идея введения в Украине федеративного устройства (68% ее не поддерживают). Лесев: Донбасс – это наш маленький Сектор Газа © Facebook, Игорь Лесев

Амнистию тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе не поддерживают 63%. Отказываться ради воссоединения страны от евроинтеграции не готовы 60%, предоставление русскому языку статуса второго государственного не поддерживают 54%, отказ от перспективы членства в НАТО, закрепление в Конституции нейтрального статуса Украины не поддерживают 54%.

Половина опрошенных не поддерживают даже налаживание торгово-экономических, финансовых контактов с «ДНР» и «ЛНР» (поддерживают — 35%).

Т.е. Донбасс, по мнению украинцев, должен вернуться сам — без всяких условий и без всяких уступок в его пользу.

Жаль, социологи не спросили, должны ли его жители каяться и как-то по-особенному искупать вину. Думаю, были бы интересные ответы.