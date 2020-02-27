Глядя на вопиющий бардак и значительную потерю управляемости, которые творятся в стране, я постоянно задаю себе вопрос:
«А сохранились бы мы как государство, если не в Китае, а у нас произошла вспышка короновируса?»
И сколько я ни думаю, я не могу дать себе положительного ответа.
Скорее всего мир, увидя наши организационное бессилие, безответствнность и полную пофиговость, жестко изолировал бы нас и мы довольно быстро все вымерли бы. Утрирую, конечно, но мысль, думаю, понятна.
Началась бы безумная паника, все разбежались бы кто куда, зарылись в норы. Экономика бы рухнула, банки обанкротятся, остановится весь транспорт, начались бы грабежи и мародерства, все правительство сбежало бы. Через полгода мы бы полностью одичали и как государство прекратили бы существование.
Или я сгущаю краски?