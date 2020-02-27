Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему Кабмину Гончарука не помогло создание штаба «по борьбе с падением» и в чем заключается ключевая проблема нынешнего правительства

Распад индустриального ядра и деиндустриализация…

В январе 2020-го обвал промышленности продолжился — на этот раз минус 5,1% к январю 2019-го и минус 8,4% к декабрю. Создание штаба "по борьбе с падением" не помогло, сравнение с Албанией тоже.

Премьер в своей "тронной речи" вполне мог ограничиться знаменитым: "все нормально, падаем…". Но не будем переоценивать роль личности в истории, это ведь "волюнтаризм". Готовьтесь к земле. Как распродадут Украину © Украина.ру

Ситуацию может изменить лишь глубинное изменение философии государственного менеджмента с временщиков на созидателей. Но это правительство в любом случае нужно убирать, ведь первый шаг к выздоровлению — это осознание глубины проблемы и правильный диагноз. А как нынешняя власть может что-то изменить, если у них все стало "значительно лучше", не смотря на то, что само состояние подопытной экономики с каждый днем все хуже.

Что будет с экономикой без промышленного ядра? А вы представьте себе планету Земля без ее внутреннего ядра. Распад ключевого стабилизирующего элемента — это развал системы в целом. И главная системная ошибка — модель управления экономикой, когда ключевая проблема — само правительство.

Как говорил Черчилль: если премьер оступился — прикройте его, если ошибся — помогите ему, если заснул — не будите… но если это плохой премьер — отправьте его на "убой"…