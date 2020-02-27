В Украине 26 февраля будет отмечаться День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.
Ух ты! Петровы семена дают прекрасные всходы. Но слово «сопротивление» вызывает много вопросов.
Мне кажется, что вместо подобного указа, не помешало бы расследование о том, как сдавался Крым.
Не помешал бы открытый судебный процесс над теми, кому было недосуг заниматься Крымом, кто организовал Корсуньский погром, кто был очень занят, деля кадровые квоты и сдавая украинский суверенитет.
А потом уже можно и указ. Если после приговора останется такое желание.