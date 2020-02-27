Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook отметила, что президенту Зеленскому не указы о Дне сопротивления «оккупации Крыма и Севастополя» нужно подписывать, а инициировать расследование, кто сдал украинский суверенитет в 2014 году

В Украине 26 февраля будет отмечаться День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. Соответствующий указ подписал президент Зеленский. Зеленский сделал 26 февраля «Днем сопротивления оккупации Крыма и Севастополя» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Ух ты! Петровы семена дают прекрасные всходы. Но слово «сопротивление» вызывает много вопросов.

Мне кажется, что вместо подобного указа, не помешало бы расследование о том, как сдавался Крым.

Не помешал бы открытый судебный процесс над теми, кому было недосуг заниматься Крымом, кто организовал Корсуньский погром, кто был очень занят, деля кадровые квоты и сдавая украинский суверенитет.

А потом уже можно и указ. Если после приговора останется такое желание.