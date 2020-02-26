Владимир Зеленский намерен сменить премьер-министра и весь его кабинет? Во вторник, 25 февраля, появилась первая информация о том, что президент ведет переговоры о премьерстве с Сергеем Тигипко - опытным политиком и банкиром. Как на эту перспективу отреагировали эксперты - в подборке соцсетей

Политолог Владимир Фесенко подтвердил, что слухи о назначении Тигипко небезосновательны и сейчас идут переговоры: «По поводу Тигипко подтверждаю, но если Сергей Леонидович согласится и если Зеленский его уговорит. Я, кстати, о таком сценарии говорил на прошлой неделе. Почему Тигипко? У него репутация опытного и эффективного госменеджера. Но самое главное — его хорошо знает Зеленский и позитивно его воспринимает. Еще два кандидата с такими качествами — Хорошковский и Олег Дубина».





Бизнесмен Гарик Корогодский отшутился по этому поводу: «ТИГИПКО Нельзя в премьеры ваще. Он нинасколько не еврей и всю статику псу под хвост. Все-таки мы титульная нация во власти или как?»



Народный депутат и соратник Петра Порошенко Ирина Геращенко написала, что правительство технократов и новых лиц не прижились в настоящей, некиношной политике: «Похоже, на смену мальчикам с квартала приходят взрослые дяди, которые их заказывали на корпоративы. Хотя и раньше мальчиками дергали взрослые дяди, которые их поставили работать «новыми лицами». Но те лица в реальном, а не киношном жизни, не смогли даже сыграть роли самостоятельной «команды технократов»…. печально это все и предсказуемо. Страшно, что скамейка запасных этой команды короче табуретки, и из 250 новых лиц парламента нет 20 нормальных управленцев….»

Поддержал депутата политолог Александр Палий, в комментарии к этому посту написав: «Если это не самопиар, то это жесть. Потому что Зеленский всю свою кампанию построил на рассказах о новых, какие они классные, не старые. А между тем, в украинской политике, думаю, практически невозможно найти человека, который бы столько раз, как Тигипко, пересидел своей пятой точкой на должностях в самые дремучие и коррупционные времена тотального дерибана государственных ресурсов. Вот новое лицо! Чего стоит должность руководителя избирательного штаба Януковича.

А Хорошковский то вообще конец. Человек, который на посту главы СБУ прекратил всю контрразведывательную работу против России, благодаря чему, собственно, и началась война». Сергей Тигипко. Биографическая справка © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Волонтер Наталья Юсупова считает, что назначение Тигипко — это признаки реванша: «СМИ пишут о том, что вопрос премьерства Тигипко фактически решён и нас ждёт новый кабмин. Наши милые и добрые соседи, они же оккупанты, они же управляют пятой колонной в Украине, пророссийскими силами готовыми не на масштабное военное наступление, а на раскол внутри страны. Реваншисты, униженные и оскорбленные Майданом вернулись и разрывают страну на части. Пять лет они копили силы, наращивали мышцы и ненависть. Зачем россиянам наступать танками, лучше подобрать подбитых шакалов, обиженных и жаждущих отомстить, кинуть их в отупевшее население, уставшее от войны и скучающее за совком. Этот их электорат. Режим Януковича вернулся и не по детски атакует, это их последний шанс. Вперёд для растерзания толпы они поставили комика и его развлекательное шоу, тот народ что в сознании и дружит с головой, едва сдерживаются, а остальные все ещё наслаждаются корпоративном, но рейтинг президента все таки упал почти вдвое. При этом реваншисты бьют в спину комика очень больно, больнее, чем защищающаяся от нападок ватников, проукраинская часть населения страны. Да, Украину готовят к участи россиян, полнейшая деградация, силовые методы для непослушных, запугивание народа, который скоро сам начнет верить в то, что они едят младенцев. Спрашивать, хотели ли Вы этого, когда голосовали за новое лицо я не буду. В этом нет никого смыла, потому что как показывают события, у большинства смысла жизни вообще нет».



Политтехнолог Тарас Березовец не верит в слухи о кадровых перестановках в правительстве и считает историю с назначением Тигипко информационным вбросом: «История с «назначением» Тигипко в премьеры похожа на целенаправленный информационный вброс. Потому не верю. Посмотрим на источники. Нужно понимать, что LB это Аваков, УНИАН это Коломойский. Отсюда вывод. Вброс очень токсичного кандидата. Чтобы потом предъявить другого. И все облегченно вздохнут — главное, что не Тигипко».

https://t.me/berezoview/1597

Бывший министр юстиции Елена Лукаш, которая работала с Сергеем Тигипко в правительстве Азарова, нелестно отозвалась о коллеге: «Я лично выступаю за Премьера Тигипко. Никогда не забуду его малодушное бегство из штаба-2004. Он полностью впишется в новую команду: труслив, не замечен в эффективности, выполнит все команды из-за рубежа и замазан бизнесом с Порошенко. Хорошо будет смотреться в роликах.

Лучшей кандидатуры для окончательного обрушения этой фу-команды не сыскать.

БериТе».

https://t.me/Elena_Lukash/3292

Журналист Вячеслав Чечило считает, что переназначение премьера основных проблем Украины не решит: «У украинской экономики две проблемы — бесперспективность в текущих геополитических условиях и тотальная монополизация на всех уровнях олигархами и кланами. Ни одну из этих проблем Тигипко решить, очевидно, не в состоянии. А человек хороший, да».

