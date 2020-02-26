Секретарь СНБО Украины ещё вчера предсказал «распад России», а теперь «очень-очень мощно готовится» к ее наступлению. И то, и другое — из области новой киевской мифологии. Распада не будет, «наступление России» — страшилка времён Порошенко. СНБО ищет, похоже, чем себя занять.