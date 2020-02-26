Украинский политик Евгений Филиндаш на своей странице в соцсети Facebook написал, что при постоянно возникающих скандалах и коррупционном шлейфе министров Гончарука рейтинг правительства семимильными шагами идёт к рейтингам власти предыдущей

Появившиеся на днях свежие итоги соцопросов продемонстрировали рекордное падение уровня доверия к власти в целом, и к Кабмину Гончарука — в частности. Полностью поддерживают деятельность Кабмина только 6% респондентов.

Что вполне объяснимо. И сам премьер-министр, и многие министры отметились за последние месяцы в целом ряде скандалов. О профане в экономике во главе Кабмина, объяснявшего в Давосе иностранным инвесторам, что для успеха в Украине им достаточно выкрикнуть: «Слава Украине!», сказано уже достаточно.

Министры тоже не отставали. Так, например, министр образования Анна Новосад, как мы помним, публично жаловалась на маленькую, «всего лишь» 36-тысячную зарплату, параллельно прикупив новую квартиру в Киеве почти за миллион гривен. «Этот вопрос решен»: СМИ рассказали, когда Тигипко назначат премьером Украины © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

Или возьмём министра инфраструктуры, Владислава Криклия. День национального позора Украины на прошлой неделе со скандальной эвакуацией граждан Украины из Уханя — во многом и его «заслуга». Начиная с того, что эвакуировала Украина своих соотечественников из Китая одной из последних — и заканчивая тем, как проходила эта эвакуация.

Самолёт из Китая кружил полдня над Украиной, мечась между Харьковом и Киевом, отсутствие внятной информации от министерства по ситуации, да и самого Криклия не было ни видно, ни слышно — ни в Киеве, ни в Харькове, ни в Новых Санжарах. Что тоже внесло свою лепту в нагнетание истерии — когда в критической ситуации нет чёткой понятной информации, она заменяется слухами и паникой.

Впрочем, о многом говорит уже кадровая политика в Министерстве инфраструктуры.

Нынешний госсекретарь министерства, Андрей Галущак, в свое время «отметился» в ряде скандальных коррупционных проектов вместе с небезызвестным Владиславом Каськивым (ныне прячется в Панаме) — таких, как "LNG-терминал" (помните то соглашение, которое подписал испанский лыжный инструктор?) и "Воздушный экспресс" (хищение средств и дерибан земли). А совсем недавно публично прошла информация, что у Галущака прошли обыски.

Или взять недавнее представление на назначение и.о. главы Госгидрографии Дмитрия Падакина. Тоже кадр, который подозревался в коррупции и фигурировал в ряде уголовных производств. И уже был на этом посту при Порошенко. Очередное «новое лицо» из кадрового резерва Порошенко и Ко. Тех самых, которых, как мы все помним: «весна придет — сажать будем». И сажают — только не за решетку, а вновь в руководящие кресла.

Неудивительно, что при таких скандалах и коррупционном шлейфе рейтинг правительства от как бы новой власти семимильными шагами идёт к рейтингам власти предыдущей. И если такие кадры, как Гончарук, Новосад, Криклий и кампания, будут и дальше пребывать на постах в правительстве и ассоциироваться с Владимиром Зеленским, то они в итоге обрушат и рейтинги самого Зеленского.