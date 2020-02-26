Союзный подход в хозяйственных спорах.
Москва и Минск наконец-то согласовали цену компенсации за "грязную нефть", которая в апреле прошлого года засорила магистральный нефтепровод "Дружба".
Цена компенсации — 15 долларов за тонну. Такая же как для Польши и Венгрии.
Непонятно, почему так долго договаривались, позволяя оппонентам и недоброжелателям спекулировать на хозяйственном конфликте.
Однако, остаётся открытым вопрос о скидке для России. По союзной логике на компенсацию России должна распространяться такая же скидка как на "нормальную" нефть для Беларуси.
Если в прошлом году стоимость нефти для Минска была около 75% от мировой цены, то и на грязную нефть стоимость компенсации должна быть на 25% ниже, чем для остальных.
Это был бы братский и союзный подход.