Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркивает, что белорусскому руководству в споре с российской стороной стоило бы проявить союзнический подход к определению суммы компенсации за «грязную» нефть

Союзный подход в хозяйственных спорах.

Москва и Минск наконец-то согласовали цену компенсации за "грязную нефть", которая в апреле прошлого года засорила магистральный нефтепровод "Дружба". Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Цена компенсации — 15 долларов за тонну. Такая же как для Польши и Венгрии.

Непонятно, почему так долго договаривались, позволяя оппонентам и недоброжелателям спекулировать на хозяйственном конфликте.

Однако, остаётся открытым вопрос о скидке для России. По союзной логике на компенсацию России должна распространяться такая же скидка как на "нормальную" нефть для Беларуси.

Если в прошлом году стоимость нефти для Минска была около 75% от мировой цены, то и на грязную нефть стоимость компенсации должна быть на 25% ниже, чем для остальных.

Это был бы братский и союзный подход.