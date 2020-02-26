Союзный подход в хозяйственных спорах.

Москва и Минск наконец-то согласовали цену компенсации за "грязную нефть", которая в апреле прошлого года засорила магистральный нефтепровод "Дружба".

Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть?
Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть?
© РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Цена компенсации — 15 долларов за тонну. Такая же как для Польши и Венгрии.

Непонятно, почему так долго договаривались, позволяя оппонентам и недоброжелателям спекулировать на хозяйственном конфликте.

Однако, остаётся открытым вопрос о скидке для России. По союзной логике на компенсацию России должна распространяться такая же скидка как на "нормальную" нефть для Беларуси.

Если в прошлом году стоимость нефти для Минска была около 75% от мировой цены, то и на грязную нефть стоимость компенсации должна быть на 25% ниже, чем для остальных.

Это был бы братский и союзный подход.