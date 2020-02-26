Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook заметил, что нервная реакция команды экс-президента на требования депутатов ОПЗЖ расследовать факты коррупционной связи Обамы и Порошенко говорит о том, что НАБУ заинтересовано в расследовании этих преступлений

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении народных депутатов ОПЗЖ, в частности, Рената Кузьмина, Николая Скорика, Юрий Загороднего, Нестора Шуфрича, за ложное сообщение о преступлении.

Заявление подал адвокат Петра Порошенко Игорь Головань.

17 декабря 2019 года группа народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограбление Украины на $100 млрд бывшим президентом США Бараком Обамой и пятым президентом Петром Порошенко. Кузьмин: У Порошенко появился реальный шанс отправиться в американскую тюрьму © Иван Пономарев

Также они просили проверить захват власти в Украине экс-администрацией Обамы и, как указано в заявлении, "ее агентурной сетью во главе с Порошенко".

Головань уверяет, что никаких фактов это заявление депутатов от ОПЗЖ не содержит, а ее авторы таким образом имели целью ввести в заблуждение детективов НАБУ. Еще адвокат Порошенко полагает, что таким образом депутаты ОПЗЖ вмешиваются в ход избирательной кампании в США.

А что, детективы НАБУ, если фактов нет, сами не разберутся в их отсутствии? С чего такой перепуг? Или у Порошенко договорняк с Рябошапкой за отмазку от уголовного преследования, а с НАБУ — нет?

Очень похоже, что на самом деле НАБУ реально пошло по следу реальных преступлений Порошенко и заявление нардепов от ОПЗЖ оказалось в масть.