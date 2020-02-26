«В чем сила, брат?»… Если говорить о большом бизнесе в Украине, то все конкурентные преимущества вертятся вокруг двух тем — минимизация налоговых обязательств при импорте НДС и максимизации налогового кредита (возмещение) НДС при экспорте (это если не брать еще более тупое наваривание капитала на контрабанде подакцизных товаров).
Минимизировать можно как с помощью серого импорта, налоговых скруток и товарного пересорта, так и благодаря официальным льготам. А максимизировать — тут как «договоришься».
Сколько у нас было «реформ» с фискализацией ФОПов, якобы повинных в контрабанде, сколько пытались «чудить» с налогом на прибыль, а «ларчик ломом открывался».
По делам реформатора, узнаете его. Первый, кто сковырнет кормушку НДС и проедет демонополизацию экономики в пользу малого и среднего бизнеса — и будет реальным реформатором в этой стране.
Ну а пока, президент предлагает приватизировать Центрэнерго и в качестве бонуса обещает «поговорить» с антимонопольным комитетом и «они будут за…». В общем, реформы опять прошли мимо этой страны.