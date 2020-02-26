Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему все разговоры о реформировании украинской экономики — не более чем имитация процесса и продолжение старой коррупционной схемы вокруг возмещения НДС

«В чем сила, брат?»… Если говорить о большом бизнесе в Украине, то все конкурентные преимущества вертятся вокруг двух тем — минимизация налоговых обязательств при импорте НДС и максимизации налогового кредита (возмещение) НДС при экспорте (это если не брать еще более тупое наваривание капитала на контрабанде подакцизных товаров).

Минимизировать можно как с помощью серого импорта, налоговых скруток и товарного пересорта, так и благодаря официальным льготам. А максимизировать — тут как «договоришься». Госбюджет Украины недополучил в январе почти четверть запланированных доходов - Минфин © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сколько у нас было «реформ» с фискализацией ФОПов, якобы повинных в контрабанде, сколько пытались «чудить» с налогом на прибыль, а «ларчик ломом открывался».

По делам реформатора, узнаете его. Первый, кто сковырнет кормушку НДС и проедет демонополизацию экономики в пользу малого и среднего бизнеса — и будет реальным реформатором в этой стране.

Ну а пока, президент предлагает приватизировать Центрэнерго и в качестве бонуса обещает «поговорить» с антимонопольным комитетом и «они будут за…». В общем, реформы опять прошли мимо этой страны.