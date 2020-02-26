Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook отмечает, что белорусскому руководству все же не удалось перевести спор с РФ о компенсации за дихлорэтановую нефть в политическую плоскость

О компенсации за грязную нефть. Дружба счет любит. Почему Россия согласилась компенсировать Белоруссии снижение пошлин на нефть? © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Минск и Москва всё же договорились о компенсации за грязную нефть из расчёта 15 долларов за баррель загрязнённой нефти. За 1,2 млн тонн грязной нефти Минск получит 132 млн долларов. Сумма компенсации за баррель такая же, как и в случае с венгерской MOL или польской PKN Orlen.

Разница лишь в том, что с Венгрией договорились ещё 31 октября, поляки в начале октября уже получили часть компенсации, тогда как с Минском договориться удалось лишь 25 февраля. Просто Венгрия убытки в 2 млрд долларов не оценивала и сделала всё оперативно.

Наконец-то дихлорэтановую страницу в двусторонних отношениях удалось перевернуть.