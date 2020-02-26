О компенсации за грязную нефть.
Минск и Москва всё же договорились о компенсации за грязную нефть из расчёта 15 долларов за баррель загрязнённой нефти. За 1,2 млн тонн грязной нефти Минск получит 132 млн долларов. Сумма компенсации за баррель такая же, как и в случае с венгерской MOL или польской PKN Orlen.
Разница лишь в том, что с Венгрией договорились ещё 31 октября, поляки в начале октября уже получили часть компенсации, тогда как с Минском договориться удалось лишь 25 февраля. Просто Венгрия убытки в 2 млрд долларов не оценивала и сделала всё оперативно.
Наконец-то дихлорэтановую страницу в двусторонних отношениях удалось перевернуть.