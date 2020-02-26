Адвокат Порошенко отправит своего клиента в американскую тюрьму?

Сегодня порошенковский адвокат зачем-то поведал миру о том, что по его заявлению в отношении депутатов ОПЗЖ Офис генпрокурора начал расследование по факту «клеветы и распространения недостоверной информации о преступлениях Порошенко и Обамы». Он пригрозил «пятой колонне Кремля», в смысле, депутатам ОПЗЖ, ответственностью за обиду, нанесенную необоснованными обвинениями царственному Петру Алексеевичу…

Люди Порошенко предлагали грузинскому офицеру назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля
Люди Порошенко предлагали грузинскому офицеру назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля
© РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Такое ощущение, что экс-президентов взялся защищать до сего дня никому не известный комик "95 квартала", который, представившись адвокатом, решил отправить своего клиента на скамью подсудимых. Объясните кто-нибудь этому весёлому недоразумению, что уголовное дело по факту разворовывания президентами Порошенко и Обамой средств государственного бюджета Украины и международной финансовой помощи было возбуждено по заявлению ОПЗЖ на основании данных, изложенных официальным представителем президента США Трампа адвокатом Джулиани.

И теперь для того, чтобы привлечь депутатов ОПЗЖ к уголовной ответственности за «распространение недостоверной информации» Генпрокурору придется провести полное, объективное и всестороннее расследование всех фактов, изложенных Джулиани, включая данные о разворовывании средств госбюджета Украины, и о разворовывании средств международной финансовой помощи, и о неконституционном захвате власти в Украине международными аферистами в сговоре с Порошенко и его ближайшим окружением, а так же провести полное расследование дела о преступлениях на Майдане…

Думаю, теперь, учитывая особую американскую экстерриториальную юрисдикцию, у Порошенко появился реальный шанс отправиться в американскую тюрьму.

Слава Украине, несравненный Пётр Алексеевич! И адвокату вашему из "95 квартала" тоже слава! Герой ведь…