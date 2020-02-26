Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook написал, что непрофессиональные действия адвоката экс-президента Украины могут закончиться для Порошенко весьма плачевно

Адвокат Порошенко отправит своего клиента в американскую тюрьму?

Сегодня порошенковский адвокат зачем-то поведал миру о том, что по его заявлению в отношении депутатов ОПЗЖ Офис генпрокурора начал расследование по факту «клеветы и распространения недостоверной информации о преступлениях Порошенко и Обамы». Он пригрозил «пятой колонне Кремля», в смысле, депутатам ОПЗЖ, ответственностью за обиду, нанесенную необоснованными обвинениями царственному Петру Алексеевичу… Люди Порошенко предлагали грузинскому офицеру назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Такое ощущение, что экс-президентов взялся защищать до сего дня никому не известный комик "95 квартала", который, представившись адвокатом, решил отправить своего клиента на скамью подсудимых. Объясните кто-нибудь этому весёлому недоразумению, что уголовное дело по факту разворовывания президентами Порошенко и Обамой средств государственного бюджета Украины и международной финансовой помощи было возбуждено по заявлению ОПЗЖ на основании данных, изложенных официальным представителем президента США Трампа адвокатом Джулиани.

И теперь для того, чтобы привлечь депутатов ОПЗЖ к уголовной ответственности за «распространение недостоверной информации» Генпрокурору придется провести полное, объективное и всестороннее расследование всех фактов, изложенных Джулиани, включая данные о разворовывании средств госбюджета Украины, и о разворовывании средств международной финансовой помощи, и о неконституционном захвате власти в Украине международными аферистами в сговоре с Порошенко и его ближайшим окружением, а так же провести полное расследование дела о преступлениях на Майдане…

Думаю, теперь, учитывая особую американскую экстерриториальную юрисдикцию, у Порошенко появился реальный шанс отправиться в американскую тюрьму.

Слава Украине, несравненный Пётр Алексеевич! И адвокату вашему из "95 квартала" тоже слава! Герой ведь…