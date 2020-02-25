Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что беда многих новых украинских писателей в том, что они ударились в политику и прославляют не вечные ценности, а братоубийственную войну

Слово и дело.

Давайте попробуем вспомнить современных украинских писателей. Кем может гордиться наша страна? Конечно писателей "утопистов" копающихся безо всяких на то оснований в истории страны, подгоняя прошлое в угоду настоящему в расчет не берем.

Мне сразу вспоминается Олесь Бузина. С ним можно было и соглашаться и не соглашаться. Он имел свою точку зрения. Он много и интересно писал. Хороший публицист и писатель. У него есть серьезные, интересные книги. Я с ним спорил по некоторым вопросам. В споре рождается истина. Он умел отстаивать свою точку зрения. Он оперировал фактами, приводил веские доказательства своей правоты. Есть у него спорный труд о Шевченко как о вурдалаке. Я с ним не согласен. Но его точка зрения имеет право быть. Украинские библиотеки решили «вычистить» от советского фонда © flickr.com, Abhi Sharma

Сегодня писатели или ковыряются в прошлом, или пишут о подвигах атошников. Гражданская война идет и прославляют тех, кто убивает своих соотечественников. Такая вершина тем, которые в Украине существуют. А доморощенные историки пытаются всех убедить, что первыми на земле появились украинцы. Беда многих новых писателей в том, что они ударились в политику.

Помните такую писательницу Ницой. Детский писатель. Спросите, что она написала? Помнят её только по её агрессивному поведению в защиту украинского языка. Она разжигает межнациональную рознь, что в итоге превращается в антиукраинскую беду Украины. Ничего детского у неё я не знаю. Её ни разу никто не цитировал по её произведениям. Она сама ни разу свои стихи и выдержки из произведений не читала. Вероятно, нечего сказать. Никто колыбельных по её стихам детям не поет.

Может быть, я отстал от жизни? Подскажите парочку современных знаковых писателей, которых можно было бы читать взахлеб.