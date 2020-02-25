Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook написал, что желание Владимира Зеленского передать структурам Рината Ахметова заведомо убыточные шахты может говорить о коррупционном сговоре президента и олигарха

Новая услуга от олигарха для президента. Будет услуга президента для олиграха?

Зеленский хочет навесить на частную компанию ДТЕК государственные шахты, которые давно надо закрыть к чертовой матери. Но закрыть их не популярно. А значит надо навесить олигарху. А там есть варианты. Но государство уже не причём. Т е вместо того, чтобы сделать важную и нужную реформу, государство в лице президента прячется в кусты, а ему оказывает услугу олигарх. Конечно же, от чистого сердца. Как со скорыми. И риторика по созданию государственных комитетов — это уже из раннего Кучмы. Или позднего коммунизма.

Что может сделать ДТЕК с этими шахтами? Если их надо навешивать олигарху в нагрузку, значит прибыльными их сделать нельзя. Иначе бы их и так купили на приватизации. А значит они убыточны по определению, как ты не повышай их эффективность. А значит либо олигарх готов оплачивать их из своего кармана. Либо потом просто закроет. Украинские горняки приковали себя к канистрам с бензином © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Если план в том, что олигарх их закроет потом, то это лицемерие. Не закрывать самому, а прикрыться частной инициативой. При этом, шахтеры окажутся просто на улице, ведь не будет государственной программы по их адаптации к новым условиям. А если олигарх обещает продолжать содержать эти шахты, то значит он подписывается под будущими финансовыми затратами. Постоянными. Большими.

Олигархи — не добрые дяди. Они никогда не сделают того, что им невыгодно. А значит, они понимают, что эти убытки им будут компенсированы. Во много раз. Каким образом? Например, более высоким тарифом. Или дотациями. Есть много способов. И за все из них заплатят украинские налогоплательщики. Заплатят гораздо больше, чем будет стоить программа по закрытию шахт и профессиональной переподготовке шахтеров. Но для того, чтобы закрывать шахты нужно иметь яйца, как у Маргарет Тэтчер. А чтобы договорится с олигархами, ничего особо не надо.

А пока Зеленский намекает, что независимый институт — Антимонопольный комитет, будет не против. Т. е. президент прямо признается, что будет давить на независимый антимонопольный комитет. И заставит их закрыть глаза на нарушение антимонопольного законодательства. Что это вообще было? Что это за явка с повинной? Это прямое чистосердечное признание в преступлении.

И может быть условие не признания ДТЕК монополистом — это именно новый вариант социальных обязательств. Т. е. президент знает, что ДТЕК монополист, что это искажает конкурентный рынок, но закрывает на это глаза, потому что Ахметов помогает решить ему его проблему. Личная проблема Зеленского. Шахтеры. И политические потери в результате закрытия шахт. Личные потери Зеленского. Которую ему помогает решить Ахметов. Это коррупция. В чистом виде.

Ограничение импорта электроэнергии — это тоже плата? Если да, то как на счет интеграции украинской системы в европейскую? Потому что не брать электричество из России — это правильно. Но может цена услуги — это Украина остается отдельно. И без европейского импорта в будущем? Ну чтобы у ДТЕК оставались деньги поддерживать убыточные шахты?

И что, в следующий раз, когда антимонопольный комитет не признает монополистом тот же ДТЕК, например, или не обратит внимание на монополию в производстве ферросплавов, мы должны понимать, что делает это он по просьбе президента? Которому потребовалась услуга от олигарха? И который за это готов простить олигарху что-то? Это такая деолиграхизация на марше? Это верховенство права? Это разрушениt любого доверия к институтам. Это антиреформы. И в этих антиреформах президент признается лично. Не стесняясь.